17 мая 2021 | Время чтения 5 мин

Мирослава Романенко, , 18:53 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский отметит 2-летие президентства большой пресс-конференцией, которая запланирована на 20 мая.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

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Новость обсудили читатели телеграм-каналов «Бородатая Бабушка» и «Первый независимый». Многие отметили, что, скорее всего, на пресс-конференцию не допустят журналистов независимых СМИ, а значит, велика вероятность, что не будут заданы вопросы, которые действительно интересуют большинство жителей Украины.

«Хочу, чтоб в нем проснулись остатки мужчины и мы услышали: «Я ухожу, ибо еще 3 года страна не выдержит», — написала Людмила.

«Как будто у него есть ответы на ваши вопросы», — отметил Андрей.

«Так оппозиционные [телеканалы] уже лишили аккредитации. Разрешат, может быть, 1 вопрос каналу «НАШ», и то опять дурака Зе включит. А остальные СМИ будут задавать вопросы в стиле «а не слишком ли Вы мягки с врагами революции?» — добавил Дмитрий Н.

Владимир Зеленский проводит конференцию President.gov.ua

«А в основном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо», — пишет Алла Сергіївна.

«Нахрен она нужна эта конференция вместе с ним?» — спросил Сергей С.

«Меня почему-то жутко бесит, когда Зеленский говорит по-украински, с выражением… с актерскими паузами… Рука аж сама тянется к стакану, и, что характерно, находит его, вне зависимости от ситуации и времени суток. Вот с порохом (Порошенко — М.Р.) такого не было. Под «останне пращавай» («окончательное прощай», которое Петр Порошенко множество раз адресовал России — М.Р.) засыпать можно было», — добавил Hans.

«Ну, это Вы его без звука не смотрели. Судя по мимике, там постоянно памперс подтекает», — ответила Елена на реплику Hans.

«Зеленский анонсирует включение в санкционный список Аль Капоне?» — спросила Елена.

«Шо спрашивать у убогого вечнолжеца?» — задался вопросом Михалыч Михал.

«Вопрос только один — сам уйдет или только после всеобщего протеста?!» — написал Григорий М.

«Кто-то будет смотреть? Я — нет, мне неохота тратить время на сказки», — отметил Dober.

«Радости никакой, а бред каждый день слышно», — добавила Тамара.

«Я устал, я ухожу? Не?» — спросил ODESSA.

«Ельцин молодец, он так и сделал, ушел сам, сказал «я устал, я ухожу», — ответил Dober на реплику ODESSA.

«Вот бы и этот так же поступил», — ответил ODESSA на реплику Dober.

«У Путина пресс-конференция чуть ли не каждый день, и то интереснее смотреть, там он прямо говорит как есть, а этого… [смотреть] стыдно», — добавил Dober.

Пресс-конференция президента РФ Владимира Путина Kremlin.ru

«И в чём смысл пресс-конференции? Что из себя представляет Зеленский, понятно во всем мире. Оправдываться будет? Так уже поздно…» — написал Михаил.

«Перед и после нужно прокрутить сериал «Слуга народа». Вот посмеемся!» — добавил Alexandr.

«И что там хорошего можно услышать?» — спросил ПЁТР.

«Вероятно, это будет шоу с подставными журналистами! Такое не интересует…» — добавил Andrey P.

«Так оно и будет! Три канала уничтожили, а «Незалежный» («Первый независимый» — М.Р.) не допустят», — ответил Николай К. на реплику Andrey P.

«А о чём он говорить будет? О здобутках (достижениях — М.Р.), которых нет, о провалах везде и во всех сферах? Ну напишут ему несбыточную сказку, он её перескажет и нужные журналисты зададут нужные вопросы. Диану Панченко (журналистка, ведущая телеканала NewsOne — М.Р.), конечно, не допустят, злобный карлик помнит прошлый год!» — написал Николай К.

«20 мая таки состоится «большая» пресс-конференция Зеленского. Формат и список лояльных журналистов ещё неизвестен, но я уже опубликую ответы Зеленского на «неудобные» вопросы.

Мир. Тут всё понятно: весь мир с нами, красные линии нерушимы, мы хорошие — «террористы» плохие, Россия — «агрессор». Зеленский выполнил все свои обязательства в рамках «Нормандского формата», а Путин и Госдума отказываются выполнить свои обязательства — принять Законы Украины об особом статусе ОРДЛО, об амнистии, о русском языке в ОРДЛО, и о народной милиции ОРДЛО. Или это обязательства Зеленского? Да «какая разница», как сказал сам Зеленский.

Русский язык. Сам Зеленский, как и булгаковский Курицкий, уже стал Зеленським и разучился говорить по-русски. Проблем с русским языком он не видит, и «никто в Украине не запрещает разговаривать на русском языке» — эту заученную фразу Зеленский, как обычно, произнесёт по-русски, предварительно извинившись за это. А после — главный мовный инспектор Креминь заявит, что Зеленский нарушил закон, когда перешёл на русский язык. Но никто не запрещает, да.

Участие президента Украины во Всеукраинском форуме «Украина 30. Цифровизация» President.gov.ua

Тарифы. Тут тоже всё просто: в высоких тарифах виноваты Путин и олигархи… А сам Зеленский ни в чем не виноват… Да, тарифы выросли, но зато мы стали ближе к Европе. И вообще, мы будем и дальше сближаться с Европой, а значит, рост тарифов неизбежен…

Сколько стоит коммуналка по его квартире в Крыму, которую он регулярно оплачивает, стал ли он членом ТСЖ (Товарищество собственников жилья — российский аналог… ОСББ (Объединение совладельцев многоквартирного дома — М.Р.), которое создали в его доме в Ялте уже после 2014 (долгов же по взносам в ТСЖ нет), и сколько он зарабатывает на продаже своих сериалов в России, разумеется, никто не спросит: в тёплой ванне Зеленского будет только тёплая вода», — подытожил украинский политолог Александр Скубченко в своем телеграм-канале.

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Напомним, ранее бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что Владимиру Зеленскому не стоит оставаться в должности президента Украины, и ему стоит понять, что «это не его».