Мирослава Романенко, 17 мая 2021, 18:53 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский отметит 2-летие президентства большой пресс-конференцией, которая запланирована на 20 мая.
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Новость обсудили читатели телеграм-каналов «Бородатая Бабушка» и «Первый независимый». Многие отметили, что, скорее всего, на пресс-конференцию не допустят журналистов независимых СМИ, а значит, велика вероятность, что не будут заданы вопросы, которые действительно интересуют большинство жителей Украины.
«Хочу, чтоб в нем проснулись остатки мужчины и мы услышали: «Я ухожу, ибо еще 3 года страна не выдержит», — написала Людмила.
«Как будто у него есть ответы на ваши вопросы», — отметил Андрей.
«Так оппозиционные [телеканалы] уже лишили аккредитации. Разрешат, может быть, 1 вопрос каналу «НАШ», и то опять дурака Зе включит. А остальные СМИ будут задавать вопросы в стиле «а не слишком ли Вы мягки с врагами революции?» — добавил Дмитрий Н.
«А в основном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо», — пишет Алла Сергіївна.
«Нахрен она нужна эта конференция вместе с ним?» — спросил Сергей С.
«Меня почему-то жутко бесит, когда Зеленский говорит по-украински, с выражением… с актерскими паузами… Рука аж сама тянется к стакану, и, что характерно, находит его, вне зависимости от ситуации и времени суток. Вот с порохом (Порошенко — М.Р.) такого не было. Под «останне пращавай» («окончательное прощай», которое Петр Порошенко множество раз адресовал России — М.Р.) засыпать можно было», — добавил Hans.
«Ну, это Вы его без звука не смотрели. Судя по мимике, там постоянно памперс подтекает», — ответила Елена на реплику Hans.
«Зеленский анонсирует включение в санкционный список Аль Капоне?» — спросила Елена.
«Шо спрашивать у убогого вечнолжеца?» — задался вопросом Михалыч Михал.
«Вопрос только один — сам уйдет или только после всеобщего протеста?!» — написал Григорий М.
«Кто-то будет смотреть? Я — нет, мне неохота тратить время на сказки», — отметил Dober.
«Радости никакой, а бред каждый день слышно», — добавила Тамара.
«Я устал, я ухожу? Не?» — спросил ODESSA.
«Ельцин молодец, он так и сделал, ушел сам, сказал «я устал, я ухожу», — ответил Dober на реплику ODESSA.
«Вот бы и этот так же поступил», — ответил ODESSA на реплику Dober.
«У Путина пресс-конференция чуть ли не каждый день, и то интереснее смотреть, там он прямо говорит как есть, а этого… [смотреть] стыдно», — добавил Dober.
«И в чём смысл пресс-конференции? Что из себя представляет Зеленский, понятно во всем мире. Оправдываться будет? Так уже поздно…» — написал Михаил.
«Перед и после нужно прокрутить сериал «Слуга народа». Вот посмеемся!» — добавил Alexandr.
«И что там хорошего можно услышать?» — спросил ПЁТР.
«Вероятно, это будет шоу с подставными журналистами! Такое не интересует…» — добавил Andrey P.
«Так оно и будет! Три канала уничтожили, а «Незалежный» («Первый независимый» — М.Р.) не допустят», — ответил Николай К. на реплику Andrey P.
«А о чём он говорить будет? О здобутках (достижениях — М.Р.), которых нет, о провалах везде и во всех сферах? Ну напишут ему несбыточную сказку, он её перескажет и нужные журналисты зададут нужные вопросы. Диану Панченко (журналистка, ведущая телеканала NewsOne — М.Р.), конечно, не допустят, злобный карлик помнит прошлый год!» — написал Николай К.
«20 мая таки состоится «большая» пресс-конференция Зеленского. Формат и список лояльных журналистов ещё неизвестен, но я уже опубликую ответы Зеленского на «неудобные» вопросы.
Мир. Тут всё понятно: весь мир с нами, красные линии нерушимы, мы хорошие — «террористы» плохие, Россия — «агрессор». Зеленский выполнил все свои обязательства в рамках «Нормандского формата», а Путин и Госдума отказываются выполнить свои обязательства — принять Законы Украины об особом статусе ОРДЛО, об амнистии, о русском языке в ОРДЛО, и о народной милиции ОРДЛО. Или это обязательства Зеленского? Да «какая разница», как сказал сам Зеленский.
Русский язык. Сам Зеленский, как и булгаковский Курицкий, уже стал Зеленським и разучился говорить по-русски. Проблем с русским языком он не видит, и «никто в Украине не запрещает разговаривать на русском языке» — эту заученную фразу Зеленский, как обычно, произнесёт по-русски, предварительно извинившись за это. А после — главный мовный инспектор Креминь заявит, что Зеленский нарушил закон, когда перешёл на русский язык. Но никто не запрещает, да.
Тарифы. Тут тоже всё просто: в высоких тарифах виноваты Путин и олигархи… А сам Зеленский ни в чем не виноват… Да, тарифы выросли, но зато мы стали ближе к Европе. И вообще, мы будем и дальше сближаться с Европой, а значит, рост тарифов неизбежен…
Сколько стоит коммуналка по его квартире в Крыму, которую он регулярно оплачивает, стал ли он членом ТСЖ (Товарищество собственников жилья — российский аналог… ОСББ (Объединение совладельцев многоквартирного дома — М.Р.), которое создали в его доме в Ялте уже после 2014 (долгов же по взносам в ТСЖ нет), и сколько он зарабатывает на продаже своих сериалов в России, разумеется, никто не спросит: в тёплой ванне Зеленского будет только тёплая вода», — подытожил украинский политолог Александр Скубченко в своем телеграм-канале.
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Напомним, ранее бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что Владимиру Зеленскому не стоит оставаться в должности президента Украины, и ему стоит понять, что «это не его».