Бенд, США, , 16:32 — REGNUM Журналист издания PC Gamer Энди Келли раньше положенного срока опубликовал рецензию на PC-версию игры Days Gone. Об этом 17 мая сообщает «Игромания».

Автор похвалил оптимизацию PC-версии, но поругал саму игру. По его словам, платформа PC ничего не потеряла бы, если бы Days Gone осталась эксклюзивом PlayStation.

Напомним, релиз PC-версии Days Gone ожидается 18 мая 2021 года. Приобрести игру можно будет в сервисах Steam и Epic Games Store.

Читайте ранее в этом сюжете: На PlayStation 5 могут выпустить обновлённую Saints Row: The Third