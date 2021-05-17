Тайбэй, , 18:39 — REGNUM Власти Тайваня приняли решение о вводе временных ограничений на въезд в страну для иностранных граждан. Ограничения вступят в силу с 19 мая, сообщает 17 мая Центр эпидемиологии (CECC) Тайваня.

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К данному решению власти пришли после того, как в понедельник, 17 мая, в стране выявили по крайней мере 335 новых случаев заражения коронавирусом. Это самый высокий суточный показатель в стране с начала пандемии.

Ограничения будут действовать с 19 мая по 18 июня и будут «корректироваться в зависимости от состояния пандемии и эффективности предпринятых мер», сказали в CECC.

«Исключения могут быть сделаны для тех, что получает специальное разрешение на въезд для гуманитарных миссий», — добавляется в заявлении.

Напомним, Тайвань уже вводил ограничения для иностранцев на въезд в страну в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Тайваня ввели временный запрет на въезд граждан других стран с 1 января текущего года для снижения риска распространения «британского» штамма коронавирусной инфекции. 1 марта данный запрет был снят.