Москва, , 16:30 — REGNUM Комитет Госдумы по обороне рекомендовал нижней палате парламента денонсировать Договор по открытому небу, передает корреспондент ИА REGNUM 17 мая.

Многосторонний Договор по открытому небу (ДОН), участниками которого является более тридцати стран, был разработан при активном участии Российской Федерации и является важной мерой в области укрепления межгосударственного доверия и международной безопасности.

Законопроект о денонсации ДОН был внесен в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным.