Донецк, , 16:29 — REGNUM О целенаправленном обстреле одного из населённых пунктов ДНР, который ведётся вторую неделю боевиками ВСУ, заявил 17 мая руководитель представительства республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

Танк ВСУ Mil.gov.ua

Следите за развитием событий в трансляции: «Новое обострение в Донбассе: начало конца Украины? – все новости»

По его словам, с 6 мая посёлок шахты «Трудовская» целенаправленно уничтожается украинскими боевиками, огонь ведётся с разных направлений.

Так, 10 мая в районе посёлка под огнём ВСУ погиб мирный житель 1938 г.р., за две недели в посёлке было повреждено 21 домостроение, в том числе полностью сгорел дом на двух хозяев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Якубов назвал число убитых и раненых мирных жителей и защитников ДНР в результате военной агрессии ВСУ с начала года.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава отделения ДНР в СЦКК: мирные люди ежедневно находятся под огнём ВСУ

Читайте развитие сюжета: За сутки ВСУ семь раз обстреляли территорию ДНР