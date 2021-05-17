Донецк, 17 мая, 2021, 16:29 — ИА Регнум. О целенаправленном обстреле одного из населённых пунктов ДНР, который ведётся вторую неделю боевиками ВСУ, заявил 17 мая руководитель представительства республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

Mil.gov.ua Танк ВСУ

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По его словам, с 6 мая посёлок шахты «Трудовская» целенаправленно уничтожается украинскими боевиками, огонь ведётся с разных направлений.

Так, 10 мая в районе посёлка под огнём ВСУ погиб мирный житель 1938 г.р., за две недели в посёлке было повреждено 21 домостроение, в том числе полностью сгорел дом на двух хозяев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Якубов назвал число убитых и раненых мирных жителей и защитников ДНР в результате военной агрессии ВСУ с начала года.