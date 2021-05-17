Москва, , 16:34 — REGNUM Телеведущая Ксения Бородина выразила своё негативное отношение к фан-страницам в социальных сетях, героизирующих Ильназа Галявиева. По этому поводу она написала пост в своём Instagram-аккаунте.

«Убийца невиновных детей — краш? Дожили. Я в полнейшем шоке от соцсетей и некоторых представителей молодежи», — написала телеведущая. «…нет оправдания таким комментариям и владельцам фан-аккаунтов в тиктоке, где висят подобные видео. Каждого лайкнувшего и написавшего комментарий — в клетку», — предложила Бородина.

Ранее глава Татарии Рустам Минниханов поручил правоохранительным органам жёстко пресекать интернет-ресурсы, героизирующие устроившего стрельбу в Казани Ильназа Галявиева. По его словам, своей деятельностью подобные фан-сервисы побуждают других к совершению подобных действий.

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