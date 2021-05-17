Москва, , 16:28 — REGNUM Кадровый центр департамента здравоохранения Москвы начал работу.

В центре будут проходить подготовку и подтверждать квалификацию медицинские специалисты.

«Мы в Москве создали достаточно мощный центр профессиональной подготовки, переподготовки и аккредитации. Здесь все московские врачи будут подтверждать свои знания. Процесс очень сложный, непростой, необходимо выработать базу тестирования, требования к навыкам врачей», — цитирует слова мэра Москвы Сергея Собянина, принимавшего участие в церемонии открытия, сайт столичного правительства.

Мэр отметил, что создание такого центра невозможно без сотрудничества с медицинскими вузами, академиями медицинского образования, а также специалистами Минздрава РФ.

Центр будет заниматься оценкой кандидатов на должности в системе здравоохранения Москвы, проводить оценку знания и умений медработников, проводить корпоративное обучение и тренинги, а также консультировать персонал.