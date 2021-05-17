Киев, 17 мая 2021, 16:31 — REGNUM Власти Украины должны организовать возвращение украинских туристов, находящихся в Непале. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 17 мая во время совещания, сообщила пресс-служба офиса президента страны.
Отметим, в связи с пандемией COVID-19 с 3 мая в Непале отменены внутренние авиаперелёты, а с 6 мая — международные. Всего в стране находится 107 украинских туристов.
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Напомним, в Непале находится 273 гражданина России. Росавиация обратилась к правительству страны с просьбой разрешить «Аэрофлоту» забрать туристов на Родину.
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