Шампейн, , 16:26 — REGNUM Ремастер экшен-игры Saints Row: The Third может получить версию для консоли PlayStation 5. Об этом 17 мая сообщает «Игромания».

На сайте Exophase появиласьстраницас трофеями ремастера Saints Row: The Third для PlayStation 5. Издание отмечает, что сейчас игра доступна на консоли только по функции обратной совместимости.

Тем не менее разработчики проекта пока не сделали официальный анонс. Ожидается, что PC-версия ремастера выйдет в сервисе Steam уже 22 мая 2021 года.

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