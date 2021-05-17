Псков, 17 мая, 2021, 16:27 — ИА Регнум. В Псковскую область поступило 60 тыс. доз вакцины от коронавирусной инфекции, из них более 58 тыс. доз препарата «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») и около 2 тыс. доз препарата «ЭпиВакКорона». Об этом 17 мая сообщили в оперативном региональном штабе.

Ako.ru Вакцина от коронавируса «Спутник V»

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На данный момент первым компонентом одной из вакцин привито около 51,5 тыс. человек. Завершили вакцинацию почти 41 тыс. жителей региона. Таким образом общее число вакцинировавшихся в области — 92,5 тыс. человек.

Pапись на вакцинацию в Псковской области производится по телефону единой службы «122», через портал «Госуслуги», регистратуры поликлиник. Прививка бесплатная, при себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис.