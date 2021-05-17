Москва, , 16:23 — REGNUM Подорожание в России сахара неизбежно, так как в противном случае на рынке может возникнуть дефицит этого товара. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 мая заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал заверения министерства сельского хозяйства РФ по поводу стабильности на рынке сахара.

«Представители министерства сельского хозяйства то не видят факторов для повышения цен, то начинают их озвучивать, причем ровно те, на которые указывали участники рынка, — сказал Ордов. — Но вместо помощи и системного решения проблемы с ценой на сахар была выбрана модель ограничения цен, что сработало в моменте, но явно снизило интерес у сельхозпроизводителей к выращиванию сахарной свеклы. Об этих последствиях уже предупреждали экономисты».

Как полагает Ордов, всё закончится выравниванием внутрироссийских и зарубежных цен, что позволит сбалансировать российский рынок сахара за счет поставок импортного товара.

«В этих условиях подорожание почти неизбежно, иначе будет дефицит. Между этими двумя печалями нам придется делать выбор, но, возможно, у нас есть шанс отложить этот выбор до осени», — пояснил Ордов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что властям РФ следует продумать меры, позволяющие сократить издержки производителей сахарной свеклы.

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