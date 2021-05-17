Варшава, , 16:22 — REGNUM Из наиболее популярной в Польше оппозиционной партии «Гражданская платформа» исключены два депутата Сейма — Павел Залевский и Иренеуш Рась. Об этом сообщает портал Onet.pl.

Причиной исключения стала инициатива двух указанных депутатов «совершить масштабные преобразования в партии». Сообщается, что они составили письмо, в котором раскритиковали действующее руководство «Гражданской платформы», а также призвали её преобразовать. Под письмом подписались несколько десятков других депутатов Сейма, представляющих партию.

«Это политический заказ и попытка заткнуть рот всем, у кого есть свое мнение и собственное видение дальнейшей судьбы партии. Мы категорически не согласны с исключением из рядов партии и будем обжаловать данное решение в суде», — заявил Иренеуш Рась, один из исключенных депутатов.

Руководитель партии Борис Будка, в свою очередь, сообщил журналистам, что исключение указанных депутатов из рядов «Гражданской платформы» является следствием того, что они высказали «публичные заявления, наносящие вред репутации и деятельности партии». Поэтому, на его взгляд, исключение депутатов полностью соответствует уставу партии.