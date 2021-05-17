Воронеж, , 16:21 — REGNUM Сотрудники филиала «Россети Центр Воронежэнерго» переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды, сообщили 17 мая в пресс-службе энергокомпании.

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«В связи с ухудшением погодных условий на территории Воронежской области в виде порывов ветра местами до 17 м/с и аномально высокой температуры воздуха до +30…+32°C, в филиале «Россети Центр Воронежэнерго» с 14:00 ч 17 мая введён режим повышенной готовности», — сообщили в филиале.

Оперативно-ремонтный персонал филиала мобилизован на случай возникновения аварий. К выполнению возможных аварийно-восстановительных работ готово 289 бригад «Воронежэнерго», в том числе в Воронеже к устранению последствий непогоды готово 22 бригады «Воронежской горэлектросети».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Воронежской области было объявлено штормовое предупреждение в связи с аномально жаркой погодой. Предупреждение действует 17 и 18 мая.