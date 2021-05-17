Ханты-Мансийск, , 16:21 — REGNUM В Югре перед судом предстанет учитель физкультуры, обвиняемый в совращении пяти учениц. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

По данным следствия в период с сентября 2015 по февраль 2020 год 59-летний физрук неоднократно, с применением насилия, совершал в помещении школы действия сексуального характера в отношении учениц. Четырём школьницам на момент преступлений было от 15 до 17 лет. С пятой, 12-летней, педагог вёл беседы на тему сексуальных отношений. У двух потерпевших развилось временное психическое расстройство, причинившее тяжкий вред их здоровью.

Физрук обвиняется в совершении 6 преступлений, предусмотренных ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Обвиняемый в ходе следствия вину не признал. Следователи допросили по делу более 110 человек, некоторых неоднократно. Были проведены многочисленные экспертизы.

Отмечается, что ранее в суд было направлено уголовное дело в отношении бывшего директора школы, знавшей, но скрывшей факты противоправного поведения учителя физкультуры.