Донецк, 17 мая 2021, 16:21 — REGNUM Мирные граждане республик Донбасса каждый день оказываются под обстрелами со стороны ВСУ, заявил 17 мая руководитель представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.
Он отметил, что с начала года в ДНР под огнём ВСУ погибли четверо и получили ранения восемь мирных жителей. В результате украинских обстрелов полностью разрушено три и повреждено 105 домостроений, а также 19 объектов инфраструктуры и пять транспортных средств.
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