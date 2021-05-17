Варшава, , 16:19 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал жителей страны «не допустить четвертую волну пандемии». Об этом, как сообщает Polskie Radio 24, заявил он 17 мая во время представления новой программы правящей в Польше партии «Право и справедливость» в Люблинском воеводском управлении.

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«Сейчас время возрождения экономики. Мы постепенно убираем все ограничения, показатели уровня заражений и смертности от COVID-19 минимальны. Но это очень тонкая грань, и мы опасаемся наступления четвертой волны пандемии», — заявил Моравецкий.

По его словам, опыт некоторых государств демонстрирует, что ослабление ограничений приводило к новым волнам пандемии SARS-CoV-2. «Мы не должны этого допустить. Поэтому я призываю всех сохранять бдительность, не злоупотреблять посещением вновь открытых общественных мест, продолжать носить маски, а главное — активнее вакцинироваться», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска во время пресс-конференции отметил, что пандемия коронавируса в республике продолжает отступать, тем самым даря надежду на скорую победу над ней.