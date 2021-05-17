Волжский, Волгоградская область, , 16:19 — REGNUM Механизм достройки многоквартирного дома в жилом комплексе «Ахтуба Сити Парк» определён властями Волгоградской области. Новый подрядчик возобновит работы на проблемном объекте уже в мае, сообщает 17 мая пресс-служба администрации региона.

Строительство ЖК началось в октябре 2013 года, но летом 2016 года было полностью заморожено. Первую многоэтажку в составе комплекса достраивала компания «ВСПК», дом ввели в эксплуатацию в 2019 году, новоселье справили более 200 семей. Решением Арбитражного суда Волгоградской области завершит строительство ещё одного здания также ООО «ВПСК» — завершены все необходимые юридические процедуры по передаче обязательств застройщика ООО «Ахтуба Сити Парк». Это позволит восстановить права ещё 14 обманутых дольщиков и полностью закрыть вопрос с достройкой проблемного объекта.

В 2021 году из планируемых к сдаче 12 долгостроев в регионе уже сданы шесть домов и одна секция. Всего стоит задача восстановить права 1,8 тысячи дольщиков.