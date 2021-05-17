Киев, , 16:24 — REGNUM В Днепровском районе Киева полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в попытке ограбить банкомат. Об этом сообщила 17 мая пресс-служба городской прокуратуры.

По данным правоохранителей, задержанные 40 и 44 лет могли специализироваться на ограблении банкоматов.

«Мужчины специализировались на кражах платёжных терминалов. В своей преступной деятельности они использовали автомобиль, в салон которого помещали похищенный терминал, вывозили его за пределы Киева и разбирали с целью похищения денежных средств», — сказано в сообщении.

В ходе обысков у подозреваемых нашли большое количество специальной техники и детали банковских терминалов. Полиция проверяет причастность задержанных к восьми случаям ограбления банкоматов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе Бровары Киевской области неизвестные вскрыли банкомат и забрали деньги, находившиеся внутри.

Читайте ранее в этом сюжете: Под Киевом неизвестные взломали банкомат