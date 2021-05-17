Москва, , 16:11 — REGNUM Страхи по поводу бесконечного роста в России цен на жилье оказались сильно преувеличены. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 мая заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов.

«Ковидный 2020 год спутал многие карты, в том числе и на рынке жилой недвижимости. Рост цен на жилье в Москве за год превысил 20% и составил в среднем порядка 220 тыс. руб. за кв. м. Эффект льготной ипотеки перестал быть драйвером безудержного роста цен на жилье, а восстановление темпов строительства привело к появлению «горячих новостроечных пирожков». Рекордно низкие ставки по ипотеке и по депозитам возродили забытую российскую стратегию сохранения сбережений в инвестиционных квартирах», — сказал Ордов.

Но, по его словам, вялое восстановление доходов населения и рост процентных ставок станут факторами охлаждения инвестиционной волны на рынке жилой недвижимости.

«Это видно уже сейчас, — убежден Ордов. — Но рост цен на квартиры явно продолжится, так как ряд строительных материалов с начала года уже вырос в цене на десятки процентов. В то же время ажиотажного спроса на квартиры уже нет. Многие среди остро нуждавшихся в улучшении жилищных условий на фоне самоизоляции и осознавшие это решили этот вопрос с использованием благоприятных кредитных условий».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Татьяна Школьная заявила, что в России темпы роста цен на новостройки замедлились, так как закончился ажиотажный спрос на жилье.

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