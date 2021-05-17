Донецк, 17 мая 2021, 16:08 — REGNUM Более 600 раз украинские боевики обстреляли территорию ДНР с начала года, сообщает 17 мая Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.
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По словам главы представительства ДНР в СЦКК Руслана Якубова, на линии соприкосновения ситуация ухудшается: ВСУ наращивают плотность огня, жилые кварталы каждый день попадают под обстрелы.
Он добавил, что использование украинскими боевиками тяжёлого вооружения выросло в четыре раза по сравнению с прошлым годом. В этом году ВСУ свыше 200 раз применили миномёты и артиллерию, увеличив в три раза интенсивность огня.
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