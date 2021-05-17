Донецк, 17 мая, 2021, 16:08 — ИА Регнум. Более 600 раз украинские боевики обстреляли территорию ДНР с начала года, сообщает 17 мая Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

Dnr-sckk.ru Последствия обстрела ВСУ Петровского района Донецка 15 мая

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По словам главы представительства ДНР в СЦКК Руслана Якубова, на линии соприкосновения ситуация ухудшается: ВСУ наращивают плотность огня, жилые кварталы каждый день попадают под обстрелы.

Якубов «С января зафиксировано более 600 эпизодов нарушений режима прекращения огня, что превышает показатель за аналогичный период конца прошлого года в два с половиной раза».

Он добавил, что использование украинскими боевиками тяжёлого вооружения выросло в четыре раза по сравнению с прошлым годом. В этом году ВСУ свыше 200 раз применили миномёты и артиллерию, увеличив в три раза интенсивность огня.