Вашингтон, , 16:11 — REGNUM За минувшие сутки на территории США выявили 16 864 новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2, что стало одним из самых низким показателей за 2021 год. Об этом 17 мая сообщает Университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

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В результате этого общее число заразившихся COVID-19 стало составлять более 32,94 млн.

При этом за последние сутки в стране было зафиксировано 262 летальных исходов от COVID-19, а суммарное количество скончавшихся превысило 585 тыс.

Как сообщалоИА REGNUM, в США упал суточный прирост больных COVID-19. На протяжении прошлой недели в стране выявляли не более 38 тыс. пациентов с COVID-19 в день. Это самый низкий показатель с начала сентября. И хотя цифры по прежнему вызывают беспокойство, они опустились на 85% с начала января, когда в США ежедневно фиксировали порядка 250 тыс. новых случаев заражения коронавирусом.