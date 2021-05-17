Москва, 17 мая, 2021, 16:03 — ИА Регнум. Сюзанна Масси — не просто «советник Рейгана», акрупнейший американский исследователь нашей страны, и ее обращениеза российским гражданством может статьзнаковым событием, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 17 мая.

Catalog.archives.gov Сюзанна Масси

Ранееэкс-советник президента США Рональда Рейгана Сюзанна Масси в эфире НТВ обратилась кпрезиденту РФВладимиру Путину с просьбой предоставить ей российское гражданство. Массипосвятила много лет своей жизни сближению народов США и России, и,чтобы продолжить свое дело, для неё «крайне важно» оставаться в России, отметила она.

« Обращение Сюзанны Масси за российским гражданством, если, конечно, оно будет соответствующим образом оформлено, станет знаковым событием. Да, она уже в почтенном возрасте и, как говорится, «едет с ярмарки», но очень важно, куда она едет: из Америки в Россию.

А ведь Сюзанна Масси — это не просто «советник Рейгана», она — крупнейший американский исследователь нашей страны, писатель и культуролог. Конечно, Масси никогда не скрывала своего предпочтения в отношении императорской, а не советской России. Тем не менее половину своей книги о Павловске у неё занимает рассказ о жизни дворца в советское время, о том, как в 1941 году работники музея вывозили и прятали музейные ценности, как музей и парк начали сначала разминировать, а потом восстанавливать в 1944 году. Это очень сердечные, трогательные строки, которые мог написать только человек, относящийся к нашей стране и нашему народу очень тепло и искренне.

Тем не менее её работа в администрации Рональда Рейгана — это тоже факт, а Рейган, как известно, был матёрым врагом России во всех её видах, кроме одного: подвластного США. Сюзанн Мэсси не могла этого не понимать, но, видимо, тогда думала, что это пойдёт России во благо…