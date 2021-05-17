Джокьякарта, Индонезия, , 16:02 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо просит султана Джокьякарты увеличить рост экономики провинции до 7%, сообщает Detik.

Экономика Джокьякарты в течение первых четырех месяцев 2021 года растёт. Джокьякарта входит в десятку самых быстрорастущих провинций Индонезии.

Рост экономики Джокьякарты может вырасти с 6,14 до 7% во втором квартале 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии решило продлить ограничения по коронавирусу с 18 по 31 мая 2021 года.

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