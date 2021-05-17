Воронеж, , 16:02 — REGNUM Три крупных художественных выставки состоятся в Воронеже в июне в рамках XI международного Платоновского фестиваля искусств, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе дирекции фестиваля 17 мая.

Две выставки будут проходить с 3 июня по 25 июля в Воронежском областном художественном музее им. И.Н. Крамского. Так, впервые в Воронеже будут представлены произведения художников «Бубнового валета» — творческого объединения, с которого началась история русского авангарда. В экспозицию «Бубновый валет». Эманации измов» войдут произведения из собраний семи российских музеев: Государственной Третьяковской галереи, Московского музея современного искусства, Саратовского государственного художественного музея им. А.Н. Радищева, Курской государственной картинной галереи им. А.А. Дейнеки, Рязанского государственного областного художественного музея им. И.П. Пожалостина, Тульского областного художественного музея, Ярославского художественного музея. Воронежцы получат возможность увидеть работы Михаила Ларионова, Натальи Гончаровой, Аристарха Лентулова, Ильи Машкова, Петра Кончаловского, Александра Куприна, Василия Кандинского, Александры Экстер, Ивана Клюна.

Также в Воронежском областном художественном музее им. И.Н. Крамского состоится выставка «Аркадий Шайхет. Свидетель времени. Фотография 1924−1940». Аркадий Шайхет вошёл в число основателей советской визуальной культуры. Среди тем его работ — борьба с неграмотностью и НЭП, годовщина смерти Ленина и юбилей Большого театра, автомобильные заводы и металлургические комбинаты, жизнь беспризорников и парады на Красной площади.

С 4 по 27 июня в Выставочном зале на Кирова, 8 будет представлена выставка «Вещество существования. Виктория и Павел Никоновы. Живопись», которая объединит работы Павла Никонова и его дочери Виктории.

Как сообщало ИА REGNUM, российская программа Платоновского фестиваля откроется 3 июня, фестиваль продлится до 20 июня. Зарубежная программа фестиваля запланирована на 4−17 сентября.