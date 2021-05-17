Екатеринбург, 17 мая, 2021, 16:04 — ИА Регнум. В Екатеринбурге прошёл пожар в частном секторе на улице Тружеников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

66.mchs.gov.ru Тушение пожара. Екатеринбург

Пожар площадью 300 кв.м. затронул два частных деревянных жилых дома, а также надворные постройки. Спасатели прибыли через 10 минут после того, как им поступило сообщения об инциденте. Работу пожарных осложняла жара, а также порывы ветра, из-за которых огонь быстро распространился.

К настоящему времени открытое горение ликвидировано. Пострадавших нет, спасатели осуществляют проливку и разборку сгоревших конструкций. На месте также работают пожарные дознаватели. В борьбе с пожаром участвовали 34 человека и восемь единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе потушили пожар на улице Орловской.