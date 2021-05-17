Санкт-Петербург, , 16:10 — REGNUM Прокуратура Василеостровского района Санкт-Петербурга добилась возбуждения уголовного дело о самоуправстве в связи с действиями застройщика ЖК «Светлый мир «Тихая гавань…», который уклоняется от передачи квартир участникам долевого строительства в установленном законом порядке. Это стало следствием проверки, которую провело надзорное ведомство по жалобам дольщиков о нарушениях при передаче объектов со стороны ООО «Северная Двина».

Ранее прокуратура реагировала на срыв застройщиком срока передачи квартир дольщикам и вносила представление в адрес руководства организации, после чего жилой комплекс был введен в эксплуатацию. Однако с передачей квартир дольщикам застройщик не спешил.

«В результате указанных действий добросовестные участники долевого строительства, исполнившие в полном объеме обязательства, лишены права пользоваться и распоряжаться квартирами», — отметили в прокуратуре.

По результатам рассмотрения материалов проверки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 330 УК РФ («Самоуправство»). Ход и результаты расследования, а также фактическое устранение нарушений прав дольщиков поставлены прокуратурой на контроль.

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