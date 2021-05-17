Москва, 17 мая, 2021, 16:01 — ИА Регнум. К середине дня 17 мая сырьевой рынок торгуется с небольшим понижением, но, в общем и целом, движется вполне внятно и логично, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Павел Редин ИА Красная Весна Нефтедобыча

«Баррель нефти Brent стоит $68,62 и может находиться в пределах $68−69 сегодня. За «бочку» легкой нефти WTI на площадке дают $65,24, она слегка дешевеет и может оставаться в коридоре $65−65,80.

Опубликованные 14 мая данные по численности буровых установок в США от Baker Hughes отразили рост показателя на пять единиц, что неплохо. Это повод умеренно продавать нефть на фоне растущего предложения, что и происходит.

Одновременно сырьевой рынок отыгрывает ослабление напряжения из-за перебоев с работой трубопровода Colonial Pipeline.

Ранее движение сырья по нему было приостановлено вследствие хакерской атаки, теперь трубопровод возвращается к нормальной деятельности — бизнес заплатил хакерам около $5 млн за восстановление украденных данных.

Colonial Pipeline снабжает топливом почти все американское Восточное побережье, поэтому волнения по поводу приостановки работы трубопровода были весьма велики. Сейчас рынок восстанавливает позиции», — пояснила эксперт.

Читайте также: Аналитик прогнозирует падение нефти Brent до $66