Варшава, , 16:00 — REGNUM 17 мая главный тренер сборной Польши по футболу Паулу Соуза во время пресс-конференции объявил состав национальной команды, который отправится на чемпионат Европы по футболу «Евро-2020». Об этом сообщает Onet.pl.

Так, среди вратарей оказались Лукаш Фабианьский, Лукаш Скорупский, Войцех Щенсный и Радослав Маецкий. В качестве защитников за «бело-красных» выступят Ян Беднарек, Бартош Берешиньский, Павел Давидович, Камиль Глик, Михал Хелик, Томаш Кендзера, Камиль Пионтковский, Тимотеуш Пухач и Мацей Рыбус.

Из полузащитников в список попали Пшемыслав Франковский, Камиль Юзвяк, Матеуш Клих, Кацпер Козловский, Гжегож Крыховяк, Кароль Линетти, Якуб Модер, Пшемыслав Плахета и Пётр Зелиньский.

В числе нападающих оказались Роберт Левандовский, Давид Ковнацкий, Аркадиуш Милик, Кароль Свидерский и Якуб Шверчок.

Евро-2020 пройдет в 11 городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге, с 11 июня по 11 июля. На групповом этапе чемпионата Европы сборная Польши встретится с командами Словакии, Испании и Швеции.