Москва, , 15:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин примет верительные грамоты у 23 вновь прибывших послов иностранных государств. Об этом сегодня, 17 мая, сообщается на сайте Кремля.

Уточняется, что церемония вручения состоится 18 мая и традиционно пройдёт в Александровском зале Большого Кремлевского дворца

«18 мая 2021 года президент Российской Федерации Владимир Путин примет верительные грамоты у 23 вновь прибывших послов иностранных государств», — говорится в сообщении.

Верительные грамоты главе государства вручат Желько Самарджия (Босния и Герцеговина), Халид Абдулла Краием Шавабка (Иордания), Жозе Матеуш Муария Катупха (Мозамбик), Жозе Антонио Морато Тавареш (Индонезия), Хесвар Джанке (Маврикий), Франк Ханс Данненберг Кастельянос (Доминиканская Республика), Адам Бешир Махамуд (Чад), Владимир Головатюк (Молдавия), Кристина Марти Ланг (Швейцария), Саид Тайеб Джавад (Афганистан), Алфреду Криштовау Гомеш Лопеш (Республика Гвинея-Бисау), Ахмед Бен Насер Аль Тани (Катар). Также в церемонии примут участие посол Кении Бенсон Генри Оума Огуту, посол Киргизии Гульнара-Клара Самат, Польши — Кшиштоф Адам Краевски, Нидерландов — Хиллес Арно Бесхоор Плух, Южно-Африканской Республики — Мзувукиле Джефф Макетука, Таиланда — Сасиват Вонгсинсават, Аргентины — Эдуардо Антонио Зуайн, Лаоса — Вилаван Йиапохэ, Румынии — Кристиан Истрате, Боливии — Мария Луиса Рамос Урсагасте и Чили — Эдуардо Рауль Эскобар Марин.

«Вручение верительных грамот символизирует начало дипломатической карьеры нового посла в России. На церемонию приглашаются дипломаты, прибывшие в РФ в последние недели», — пояснили в Кремле.

Отмечается, что это первая в 2021 году церемония вручения верительных грамот. Такие мероприятия проходят обычно несколько раз в год.