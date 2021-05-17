Варшава, , 15:57 — REGNUM В «Группе по борьбе с российской дезинформацией в ЕС» East Stratcom Task Force назначен новый руководитель. Им стала польский «медиаэксперт» Мартина Бильдзюкевич. Об этом сообщает Polskie Radio.

«Группа по борьбе с российской дезинформацией в ЕС» East Stratcom Task Force была создана несколько лет назад. Она состоит из «медиаэкспертов» и «аналитиков», которые мониторят СМИ и выявляют примеры «российской пропаганды» в странах-членах ЕС.

Польский «медиаэксперт» Мартина Бильдзюкевич работает в организации с 2018 года, а с 17 мая текущего года будет возглавлять работу организации. До 2018 года она была сотрудником постоянного представительства Польши при ЕС в Брюсселе.