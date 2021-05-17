Москва, , 15:56 — REGNUM Властям РФ следует продумать меры, позволяющие сократить издержки производителей сахарной свеклы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 мая заявил член московского штаба Общероссийского народного фронта, эксперт тематической площадки ОНФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», зампред «Партии Роста», предприниматель Сергей Демин, комментируя прогноз о возможном подорожании сахара.

«В Минсельхозе уже активно работают над вариантами сдерживания цен на сахар, — сказал Демин. — В частности упоминалось о создании интервенционного фонда, когда государство выкупает у аграриев излишки урожая, чтобы те не сбывали продукцию себе в убыток. Схема вполне разумная, тем более, она давно работает в отношении зерна. Плюс возможность беспошлинно импортировать сахар с 15 мая по 31 августа также сыграет свою положительную роль».

Кроме того, как полагает эксперт, нужно продумать еще ряд мер, позволяющих сократить издержки производителей сахарной свеклы: предусмотреть доступные кредиты, льготный лизинг машин и оборудования, сокращение налоговой нагрузки и другие.

«А вот вручную устраивать дисбаланс на рынке, диктовать порядок работы всем участникам товаропроводящей цепочки больше нельзя. С таким подходом мы вернемся во времена продовольственного кризиса, когда в магазинах просто не хватало необходимых продуктов питания», — сказал Демин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Демин заявил, что в РФ пока рано бить тревогу по поводу взрывного роста цен на сахар.

Читайте ранее в этом сюжете: Взрывного роста цен на сахар в РФ можно не ждать – эксперт ОНФ