Москва, , 15:57 — REGNUM Правоохранительные органы поставили на специальный учёт блогеров, известных своим опасным вождением. Об этом 17 мая сообщил телеграм-канал Mash.

По данным Mash, в список попали популярные блогеры Настя Ивлеева и Гусейн Гасанов. Также под особым присмотром ГИБДД оказались блогеры Миша Литвин, Блондинка Драйв, Дима Гордей, Жекич Дубровский, Димас из Батайска и Алан Енилеев.

Ранее в центре Москве блогер Эдвард Бил устроил ДТП, в котором столкнулись пять автомобилей. В результате аварии серьёзно пострадала консультант Госдумы Мария Артемова.

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