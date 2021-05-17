Москва, , 15:53 — REGNUM Российский рубль в первый день недели 17 мая почти не движется на Московской бирже. Торги носят очень сдержанный характер, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Доллар торгуется по 74,07 руб. и может балансировать сегодня в пределах 73,85−74,65 руб.

Евро стоит 90,06 руб. и оставляет за собой границы коридора 89,75−90,50 руб. на ближайшее время.

Внешний фон оценивается умеренно положительным. Нефтяной рынок спокоен и продолжает искать точку опоры. Баррель нефти марки Brent стоит $68,62 и слегка понижается.

Никакого ажиотажа или резкой перемены настроений на площадках нет, все настолько спокойно, что даже необычно.

При имеющихся вводных рубль по-прежнему выглядит перекупленным и слишком дорогим», — считает эксперт.

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