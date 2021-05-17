Липецк, , 15:53 — REGNUM В Липецкой области бывший заместитель директора ОКУ «Дорожное агентство» приговорен к четырём годам заключения за получение взятки в особо крупном размере. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Подсудимый вместе с директором дорожного агентства получили взятку от руководителя коммерческой организации в размере 2,9 млн рублей. За это тони обещали способствовать в заключении госконтрактов на обеспечение работы передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, своевременно оплачивать контракты и закрывать глаза на возможные нарушения их требований. Взятки передавались лично или через сотрудника агентства. Бывшего заместителя директора дорожного агентства сотрудники ФСБ задержали во время передачи ему очередной суммы.

Подсудимый признал вину и сотрудничал со следствием. Суд признал его виновным по статье «Получение взятки за совершение действий в пользу представляемого взяткодателем лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере». Бывшего замдиректора приговорили к четырём годам колонии общего режима и штрафу в размере 8,7 млн рублей. Ему также запретили с течение пяти лет занимать должности в органах власти.

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