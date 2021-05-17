Курган, , 15:52 — REGNUM В городе Щучьем Курганской области от бешенства пала корова. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

Корова скончалась 13 мая 2021 года в частном подворье города Щучье. Диагноз установлен после проведения лабораторных исследований ГБУ «Курганская областная ветеринарная лаборатория» проб биоматериала.

Распоряжением губернатора Курганской области Вадима Шумкова в Щучьем установлен карантин по бешенству животных.

В управлении Россельхознадзора напомнили, что бешенство — природно-очаговое вирусное заболевание, смертельное для животных и человека. Заражение происходит от больного животного через укусы, царапины, при попадании слюны через поврежденные поверхности кожного покрова, а также при контакте с предметами, загрязненными инфицированной слюной.