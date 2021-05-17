Москва, 17 мая, 2021, 15:51 — ИА Регнум. В РФ пока рано быть тревогу по поводу взрывного роста цен на сахар. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 мая заявил член московского штаба Общероссийского народного фронта, эксперт тематической площадки ОНФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», зампред «Партии Роста», предприниматель Сергей Демин.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Сахар

«Я думаю, что цены могут подрасти, и на это способны повлиять разные факторы, но ряд экспертов Союза сахаропроизводителей России все же делают ставки на новый урожай. Да, отставание от запланированных сроков сева возможно, ведь и погода неустойчива, и рабочей силы в сельском хозяйстве не хватает, но бить из-за этого тревогу и делать прогнозы о взрывном росте цен я бы не стал, — сказал Демин. — Скорее всего, в августе-сентябре будет сезонный рост цен, этот тренд прослеживается ежегодно и связан с растущим спросом как со стороны оптовиков, так и со стороны розничных потребителей. Готовиться к сахарному «кошмару» и запасаться экстренно этим продуктом я не рекомендую».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что соглашения по сдерживанию стоимости сахара, заключенные правительством РФ с производителями, не будут продлены.