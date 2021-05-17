Казань, , 16:17 — REGNUM В Казани на озере Нижний Кабан заработал самый большой фонтан, высота брызг которого достигает 32 метров. В вечернее время он загорается разноцветной подсветкой. В городе на сегодняшний день работают 24 фонтана, сообщает пресс-служба мэрии.

Первые три фонтана запустили еще в середине апреля, а остальные подключали поочередно к майским праздникам. Последним готовили к запуску плавающий фонтан на озере Нижний Кабан. Для его подготовки требовалось больше техники, специалистов и времени.

ИА REGNUM напоминает, в Саратове на Новой Набережной построят фонтан. Новый объект возведут между административным зданием и летним кинотеатром в районе будущего пляжа. Фонтан будет светодинамическим, его режим будет меняться в зависимости от времени суток.

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