Бишкек, , 15:49 — REGNUM Правительство Киргизии наняло канадскую PR-фирму для продвижения своей позиции по судебному противостоянию с канадской горнорудной компанией «Centerra Gold», разрабатывающей месторождение золота «Кумтор». Об этом заявил претендующий на пост внешнего управляющего «Кумтором» Тенгиз Болтурук на заседании киргизского парламента.

Говоря о представленном депутатам фильме о горнорудном комбинате «Кумтор», Болтурук отметил, что также была снята англоязычная версия ленты специально для западной общественности — с участием западных экспертов.

«Мы даже наняли человека, который говорит с нью-йоркским акцентом», — подчеркнул Болтурук.

Также он сообщил, что киргизстанские власти наняли американскую юридическую фирму «Arnold & Porter» и канадскую «Goodmans» для защиты своих интересов на предстоящих заседаниях арбитражного суда по иску, поданному канадским инвестором.

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