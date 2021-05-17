Вашингтон, , 16:10 — REGNUM Жители стран Азии больше обеспокоены возникновением побочных реакций после вакцинации от COVID-19, чем жители других стран мира. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на компанию Cigna Group.

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Согласно результатам опроса, проведённого в апреле среди 13 479 человек из 11 стран и регионов старше 18 лет, 62% респондентов обеспокоены появлением побочных реакций после вакцинации от COVID-19.

Отмечается, что среди граждан Кореи данным вопросом обеспокоено 64% респондентов, среди граждан Гонконга — 86%, среди граждан Тайваня — 77%, среди граждан США — 47%, среди граждан Великобритании — 23%.

Между тем, 34% респондентов из Южной Кореи считают, что вакцина от COVID-19, которую используют в стране, безопасна. Аналогичного мнения придерживаются 31% респондентов из Гонконга и 36% респондентов из Тайваня. Однако в США и Великобритании показатель оказался в разы выше (63% и 83% соответственно), а в Новой Зеландии и Сингапуре — 63% и 69%.

Между тем, 40% жителей Южной Кореи и 45% жителей Тайваня сообщили о том, что владеют недостаточной информацией о вакцине против COVID-19. Среди жителей США и Великобритании показатель составил 37% и 18% соответственно.