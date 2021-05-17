Брюссель, , 15:46 — REGNUM В ситуации вокруг Израиля и Палестины Европейский союз ориентируется на дипломатические методы. Вопрос о введении санкций не рассматривается и не обсуждается. Об этом 17 мая заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано.

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Он подчеркнул, что санкции являются только инструментом.

«Мы в урегулировании ближневосточного конфликта полагаемся на дипломатические усилия, главное сейчас — остановить насилие, разговора о каких-либо санкциях сейчас нет», — цитирует РИА Новости Стано.

Как сообщало ИА REGNUM, жестокие столкновения в Восточном Иерусалиме и на Храмовой горе вспыхнули в первой декаде мая и были спровоцированы решением израильского суда изъять дома в квартале Шейх-Джарра у живущих там арабских семей в пользу еврейских поселенцев. С 10 мая израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами.

15 мая Израиль осуществил авиаудар по 15-этажному зданию в секторе Газа с офисами международных СМИ. По данным израильской стороны, в высотке работал под прикрытием разведывательный штаб движения ХАМАС.