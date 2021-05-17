Москва, , 15:46 — REGNUM Власти Вьетнам отодвинули сроки возобновления международного туризма из-за тяжёлой ситуации с коронавирусом. В стране говорят о четвертой волне COVID-19, сообщили в Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Границы страны должны были открыться в III квартале 2021 года. Но не исключено, что одно из самых популярных туристических направлений Юго-Восточной Азии откроется для иностранных туристов только в 2022 году.

Во Вьетнаме уже введены более строгие ограничительные меры. Ужесточён карантин для прибывающих из-за рубежа. Туристов помещают в обсерватор на 21 день вместо прежних 14 дней. Закрываются туристические достопримечательности и пляжи и т. д.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Вьетнама заявляли, что открытие границ буде проходить в три этапа.

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