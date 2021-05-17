Москва, , 15:51 — REGNUM Россия осуждает удары из сектора Газа по израильским жилым кварталам и атаки на палестинские гражданские объекты со стороны Израиля. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил 17 мая на пресс-конференции в Москве.

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«Я считаю, что достаточно уже прозвучало призывов к тому, чтобы немедленно эта ситуация была прекращена и начались бы переговоры», — подчеркнул Лавров.

Он отметил, что «квартет» международных посредников прямо обязан содействовать решению палестинского вопроса. Россия сделает всё, чтобы помочь сторонам конфликта прийти к договорённости, успокоить очень опасную горячую фазу конфликта и приблизить момент начала переговоров.

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