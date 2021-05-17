Сухум, , 15:48 — REGNUM Президент Абхазии Аслан Бжания подписал новое распоряжение о мерах по борьбе с распространением коронавируса. Об этом 17 мая сообщает пресс-служба абхазского президента.

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Согласно новым правилам, в республике снимается запрет на проведение свадеб, поминок и других массовых собраний в закрытых помещениях. При этом на таких мероприятиях требуется соблюдать санитарно-гигиенические нормы, установленные минздравом республики.

Сообщается, что в Абхазии сохраняется требование к пассажирам общественного транспорта находиться в защитных масках. Также маски должны носить работники торговых точек.

До конца учебного года министерству просвещения поручено следить за соблюдением санитарных правил в школах.

Стоит отметить, что в Абхазии, согласно последним официальным данным, выявили 15 006 носителей коронавируса. Из них 14 025 человек победили инфекцию. 226 пациентов с диагнозом COVID-19 скончались.

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