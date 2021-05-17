Москва, , 15:46 — REGNUM Переменная облачность, преимущественно без осадков и температура воздуха +29… +31 °C ожидаются в столице России 18 мая, во вторник. Об этом 17 мая сообщается на сайте Гидрометцентр РФ.

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«Во вторник, 18 мая, характер погоды существенно не изменится. <…> Днем в Москве будет +29… +31 °C, в Подмосковье +28… +33 °C», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что 18 мая в Москве может быть установлено новое рекордное значение температуры воздуха. Предыдущий рекорд 18 мая был зарегистрирован в 1897 году, когда воздух в российской столице прогрелся до +29,1 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что «оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в столице России 17 мая из-за высоких значений температуры воздуха до + 30… +32 °C.