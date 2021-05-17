Санкт-Петербург, , 15:50 — REGNUM Во время проведения Петербургского международного экономического форума в Северной столице во всех организациях и органах власти, задействованных в содержании объектов инфраструктуры, будут сформированы мобильные аварийные бригады. Также будет введено круглосуточное дежурство и налажены линии прямой связи. Такое распоряжение отдал вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко.

Как сообщили 17 мая в Смольном, чиновник повторно проинспектировал содержание городской инфраструктуры в пяти районах города в рамках подготовки к проведению ПМЭФ-2021.

Все основные работы по приведению города в порядок после зимы, по благоустройству, в том числе на маршрутах проведения ПМЭФ, уже выполнены. Завершаются работы по высаживанию деревьев, кустарников и цветов, в ближайшее время в городе начнут косить газоны. Поручено активизировать уборку от мусора и грязи откосов вдоль железнодорожных путей, находящихся в ведении РЖД.

«Коммунальным службам города теперь необходимо поддерживать эти территории в порядке, продолжить ежедневную непрерывную работу по устранению несанкционированных надписей и незаконной рекламы», — сказал вице-губернатор.

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