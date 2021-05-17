Киев, , 15:47 — REGNUM Нынешняя власть Украины вместо компетентных экономических решений применяет «советские методы», — заявил на согласительном совете лидеров фракций Рады 17 мая экс-президент Украины, лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко.

Политик уточнил, что он говорит о решении правительства относительно регулирования цен на горюче-смазочные материалы.

«Мы услышали, что многие компании присоединились к фактически снятию с продажи отдельных видов топлива. Мы хотим сказать — это возвращение к советским способам регулирования», — заявил Порошенко.

По его словам, сегодня людей по всей стране беспокоит в первую очередь стремительное ухудшение уровня жизни, «которое связано в первую очередь с неуклюжестью действий власти». Фактически уровень жизни падает в связи со стремительным ростом цен и коммунальных тарифов, подчеркнул политик.

В свою очередь, глава Верховной рады Дмитрий Разумков также заявил, что считает необходимым быстро решить проблему с топливом.

«Я уверен, все видели, что происходит сегодня на АЗС… Я думаю, что этот вопрос необходимо абсолютно быстро решить и не создавать в очередной раз проблемы с таким обеспечение украинских граждан», — подчеркнул Разумков, обращаясь к правительству и профильному комитету Рады с просьбой проанализировать ситуацию.

ИА REGNUM напоминает, что 14 мая правительство Украины приняло постановление, которым ввел предельные торговые надбавки (наценки) на топливо на период действия карантина. В итоге целый ряд автозаправок перестали продавать бензин, заявив, что продажа горючего по цене, установленной кабинетом министров, является убыточной. После этого министерство экономики заявило, что государственное регулирование не распространяется на «брендовое премиальное топливо», а к социально значимым маркам топлива ведомство относит «обычные» марки бензина А-92, А-95 и дизельного топлива.