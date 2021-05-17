Газа, Палестина, , 15:43 — REGNUM Пожар начался на заводе в секторе Газа после воздушного налёта Израиля, его с трудом удаётся локализовать. Об этом сообщил 17 мая официальный представитель сил гражданской обороны в регионе Раид ад-Дахшан.

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Авиация Израиля нанесла удары по заводу компании FOAMCO, который находится восточнее лагеря беженцев Джабалия. Завод производит матрасы, на складах разгорелся «колоссальный» пожар.

«Пожарным с трудом удается локализовать пожар», — приводит слова ад-Дахшана РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, обстановка на границе между Израилем и палестинским сектором Газа обострилась вечером 10 мая.

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