Киев, , 15:45 — REGNUM Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил о желании политиков вновь «загнать врачей в стойло». Об этом он сообщил 17 мая в своём видеообращении, опубликованном в социальной сети Facebook.

Министр сообщил, что не реагировал на «подковёрные игры», касавшиеся лично его.

«События последних дней заставляют меня выразить свою позицию откровенно и открыто. Закрывать глаза на то, как руками политических сил с низким рейтингом уничтожается медицинская система, и врачей снова пытаются согнать в стойло, я не буду», — заявил Степанов.

Он добавил, что взял на себя ответственность за всю систему здравоохранения Украины, пообещав пациентам и врачам лучшее будущее и «слово своё сдержит».

Напомним, 14 мая премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вынес на рассмотрение Верховной рады вопрос об отставке министра здравоохранения Максима Степанова.

Как сообщило социологическое агентство «Рейтинг», более половины жителей Украины выступают против отставки главы минздрава страны.

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